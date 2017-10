Het casino van Middelkerke is gesloten en wordt afgebroken, maar het gemeentebestuur heeft nog een keer de deuren opengezet voor een rondleiding.

Veel volk in het casino van Middelkerke vandaag. Het gemeentebestuur zette de deuren nog een laatste keer open voor een rondleiding. Het publiek kan zo een kijkje achter de schermen nemen. Ook Margriet Hermans was van de partij. Speciaal voor deze gelegenheid keerde ze nog een laatste keer terug naar de plaats waar haar carrière in 1992 begon.