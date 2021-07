Casino Oostende krijgt nieuwe uitbater

Op 1 augustus krijgt het casino van Oostende een nieuwe uitbater. Het gaat om Infiniti Casino Oostende van CEO Jürgen De Munck die ook het casino van Dinant uitbaat en in Monaco drie casino's in de steigers heeft staan.

Infiniti Casino vervangt de groep Partouche en zal een totaal vernieuwde speelzaal in twee delen uitbouwen. Een klassieke luxueuze speelzaal met tafelspelen, 80 VIP-slots en een gastronomisch restaurant. En een speelzaal met 320 slotmachines en een bistro. (Lees verder onder de foto)

Om die werken te realiseren sluit het casino voor een tweetal weken.

Sponsor van KVO, Filou en Hermes

Infiniti Casino Oostende zal ook drie sportclubs sponsoren: KV Oostende, basketbalclub Filou Oostende en Hermes Volley Oostende. "Het casino is een gevestigde waarde middenin het centrum van onze stad. Met het sponsoren van drie belangrijke sportclubs in Oostende zorgt 'Infiniti Casino Oostende' voor een sterke lokale verankering. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de nieuwe uitbater", aldus burgemeester Bart Tommelein