Casinofraude: 14 personen schuldig verklaard

De rechtbank in Brugge oordeelt 4 personeelsleden en 10 spelers van het Middelkerkse Casino schuldig aan fraude. Ze krijgen geen straf omdat de redelijke termijn overschreden is.

Volgens de casino-uitbater ging het om grootschalig valsspelen en het onterecht uitbetaalde winsten aan spelers voor een bedrag van 3 miljoen euro.

De veertien beklaagden zijn dus wel veroordeeld. Ze krijgen geen straf maar er hangt hen wel nog een schadevergoeding boven het hoofd. Voor de toenmalige casino-uitbater is de kous nog niet af. Thomas Soete is de advocaat van de casino-uitbater in Middelkerke: "Het is zo dat de rechtbank beslist heeft dat alle beschuldigden schuldig zijn. Zowel de vier personeelsleden als de tien spelers. En dat was ook steeds onze stelling. Er was sprake van grootschalige fraude en dat alle betrokkenen schuldig zijn en dat is nu bevestigd."

Het valsspelen vond plaats in de periode tussen 2002 en 2015. Over enkele maanden volgt wel nog een burgerlijke zaak om de geleden schade van het casino op de veroordeelde valsspelers te verhalen. "Het is zo dat de rechtbank alle betrokkenen veroordeeld heeft tot een schadevergoeding. Sowieso komt er een schadevergoeding voor alle betrokkenen."

Uiteraard is er wel nog discussie over de omvang van de geleden schade. Het casino beweert 3 miljoen euro, maar dat wordt betwist. Wanneer de zaak opnieuw behandeld wordt voor de rechtbank in Brugge ligt nog niet vast.