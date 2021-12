Casino's moeten dicht, blijkt uit KB

Vanaf zondag moeten ook de casino's de deuren sluiten, net als de speelautomatenhallen en de wedkantoren. Dat is verduidelijkt in het vrijdag gepubliceerde koninklijk besluit met de nieuwste coronamaatregelen.

Na het Overlegcomité afgelopen woensdag was al aangekondigd dat de binnenruimten van inrichtingen, of onderdelen van inrichtingen, die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve of evenementensector zullen moeten sluiten voor het publiek. De meeste betrokken zaken waren al bekend, maar de regel geldt dus ook voor de casino's, de speelautomatenhallen en de wedkantoren. Dat verduidelijkt ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vrijdag in een persbericht over de publicatie in het Staatsblad.

Ook de binnenruimten van de subtropische zwembaden en de recreatieve onderdelen van de zwembaden zijn vanaf tweede kerstdag gesloten voor het publiek, net als de binnenruimte van de pretparken, de dierenparken en -tuinen, de binnenspeeltuinen en de trampolineparken. De regel geldt voorts ook voor, de binnenruimten van, de bowlingzalen, de snooker- en biljartzalen, de dartszalen, de inrichtingen voor paintballgames en lasergames, de bioscopen en tot slot de escape rooms.

De volgende binnenruimten blijven wel geopend: de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken, de musea, de feest- en receptiezalen, weliswaar enkel bij huwelijken en uitvaarten, en de wellnesscentra, met onder meer de sauna's, jacuzzi's, stoomcabines en hammams incluis.

Zoals bekend blijft de sportsector geopend, inclusief de fitness en de gewone zwembaden. Op de wekelijkse persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano werd vrijdag ook verduidelijkt dat de ijspistes onder sportinfrastructuur vallen, en dus open kunnen blijven.

En zowel binnen als buiten is de aanwezigheid van publiek verboden tijdens professionele en niet-professionele sportieve wedstrijden en sporttrainingen. Elke deelnemer tot en met zeventien jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding kan wel vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

De jongste maatregelen die het Overlegcomité woensdag afklopte, gaan zondag 26 december met tweede kerstdag in. Ze gelden tot en met 28 januari 2022, net als de bestaande maatregelen. Na het overleg van de verschillende regeringen van het land was al aangekondigd dat het Overlegcomité de epidemiologische situatie opnieuw zal beoordelen in de eerste helft van januari.