Cassaert wint testtijdrit junioren in Waregem

In Waregem stond vandaag een nationale testtijdrit op het programma. De zege was er voor de provinciaal kampioen tijdrijden Loran Cassaert uit Roeselare.

De testtijdrit in Waregme draagt de naam 'Memorial Igor Decraene'. Ter nagedachtenis dus van de wereldkampioen tijdrijden bij de juniores, die nu bijna 3 jaar geleden overleed. Raoul Decraene, de jongere broer van de betreurde Igor, stond ook aan de start. Hij deed het helemaal niet slecht met de zesde plaats.

De zege was voor Loran Cassaert. Cassaert werd ook tweede op het BK in Anzegem, en vorige week was hij nog winnaar van de tijdrit in de Sint-Martinusprijs. Aan de start stond ook de Belgische kampioen Sebastien Grignard tegen wie Cassaert nog nooit kon winnen. Tot vandaag dus.