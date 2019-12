Cast van FC De Kampioenen stelt "Viva Boma" voor

De cast kwam de film zelf voorstellen en dat lokte heel wat nieuwsgierige fans. Ann Tuts, afkomstig uit Zwevegem, speelt in de film haar vertrouwde rol. "Doortje mag eens serieus doortrappen", zegt ze. "Doortje trapt door. Ze wordt helemaal waanzinnig en zot".

De film draait onder meer rond een begrafenis die in het honderd loopt en smeulende passionele liefdes die plots weer opflakkeren. Er is ook sprake van een wissel aan de top van het worstenbedrijf van Boma. Vanaf volgende week woensdag is Viva Boma in de bioscoop te zien.

Vanavond wordt de cast alvast in Kinepolis Kortrijk verwacht.