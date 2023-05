Casteleyn schrijft met 'De invasie' spannende thriller

Wat als de kerncentrale in Doel een doelwit wordt voor een massale drone aanval? Tieltenaar Dimitri Casteleyn schreef er een boek over. 'De Invasie' gaat over een actueel thema nu de overheid een aantal kernreactoren langer wil gebruiken.

Casteleyn schreef met 'De Invasie' een boek in het zogenoemde "Climate Change Fiction"- genre. Dat betekent dat de dingen die gebeuren in het boek fictie zijn maar ook in het echt kunnen gebeuren in onze veranderende wereld. Zoals met de veiligheid van onze verouderde kerncentrales.

"Dat zijn allemaal kerncentrales van vijftig jaar oud waarvan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wel zegt dat ze bestand zijn tegen een klein sportvliegtuigje, maar niet meer dan dat," zegt Dimitri Castelyn. "Als daar een vliegtuig invliegt zoals 9/11 of als daar een leger drones invliegt zoals in het verhaal dat ik geschreven heb gebeurt. En het vreemd is dat daar niemand mee bezig is.

De thema’s die Dimitri aankaart zijn actueel. Zijn debuut in 2013 ging over een mondiaal virus. In die tijd was er nog niemand bezig met een corona-epidemie. En ook dit boek zou best wel eens een vooruitblik kunnen zijn op wat ons nog te wachten staat.