Castor moet reddingsoperatie uitvoeren voor kust

Vanochtend is een schipper van een klein vissersbootje in de problemen geraakt voor onze kust.

Dat gebeurde iets over acht uur. Het MRCC van Oostende stuurde enkele schepen er plaatse, ook het patrouilleschip Castor van Defensie bood zijn diensten aan, gezien het schip in de buurt lag. De Castor was als eerste ter plaatse en stuurde een medic aan boord. Die diende de eerste zorgen toe omdat het slachtoffer ademhalingsproblemen had en bewusteloos was.

Ondertussen was een NH90 uit de basis van Koksijde onderweg. Het slachtoffer werd vervolgens aan boord van de helikopter gehesen en overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. P901 Castor bleef stand-by bij het vaartuig tot de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst ter plaatse was om het vaartuig naar de haven te slepen. De bemanning van de Castor bleef aan boord van het vissersbootje bij de echtgenote van het slachtoffer tot zij terug aan wal kon stappen.