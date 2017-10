'Catalaanse President Puigdemont even in Tielt'

Bekaert zegt dat er bij hem een staatsman zat die heel rustig was en dat Puigdemont heel goed weet hij wil: "Hij is zeker niet van plan om onder te duiken, is helemaal niet in paniek en is een pacifist."

Bekijk hierboven het integrale interview van de Tieltste mensenrechten-specialist Paul Bekaert over zijn ontmoeting met de Catalaan Carles Puigdemont.

