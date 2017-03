Catherine De Zegher uit Kortrijk krijgt Oscarla

Catherine De Zegher is directeur van het Museum voor Schone Kunsten in Gent en heeft een indrukwekkende carrière in de internationale kunstwereld achter de rug als curator van grote tentoonstellingen in New York en Rusland. Maar zelfs de progressieve cultuursector is vandaag grotendeels een mannenbastion, zo blijkt. "Ik denk dat er verandering in komt", zegt De Zegher. "Het is ook een strijd die we nooit mogen opgeven, want je ziet iedere keer de relapse. Elke keer vallen we terug op minder vrouwen en iedere keer moeten we opnieuw beginnen."

Cravattendag

De internationale Vrouwendag is ook ‘Cravattendag’ bij Vrouw en Maatschappij Kortrijk. De vrouwen dragen dan een stropdas om de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij aan te klagen. Vrouw en Maatschappij wil dat ook in de cultuursector quota voor vrouwen ingevoerd worden. Christine Depuyt van Vrouw en Maatschappij: "In de raden van bestuur zitten vaak heel veel mannen. Directeurs van musea, artistieke directeurs, dan zijn bijna allemaal mannen. Ook bij de artiesten komen vrouwen minder aan bod dan mannen. Het is geen vooruitstrevende sector in tegenstelling tot wat je zou verwachten."