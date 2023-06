Cats bezoeken hun oude school in Ieper, kinderen kunnen hun ogen niet geloven

De kinderen van basisschool de Capucienen in Ieper hebben op hun laatste schooldag een verrassing van formaat gekregen. Niemand minder dan Emma Meesseman en Elise Ramette kwamen er op bezoek. De Belgian Cats zijn allebei oud-leerlingen van de Capucienen.

De leerlingen konden hun ogen niet geloven, als hun grote heldinnen de school kwamen binnengewandeld. Emma en Elise speelden eerst een potje basket, en daarna was er geen houden meer aan. De Europese kampioenen werden overspoeld door de kinderen, op jacht naar een handtekening. Basket is razendpopulair in de Capucienen, maar de kinderen moeten vooral hun eigen droom volgen, zeggen Emma en Elise.

