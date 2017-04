Meer over dit onderwerp vanavond bij FOCUS

CAW Noord-West-Vlaanderen is verhuisd

Meer dan 100 medewerkers van het CAW Noord-West-Vlaanderen nemen hun intrek in een nieuw gebouw in Brugge.

Ook het publiek, en dat zijn er al gauw een paar 1.000 mensen per jaar, vindt het nieuwe CAW voortaan nabij het Brugse Sint-Jansziekenhuis in de zone Rustenburg. Een groot deel van al zijn welzijnsdiensten zijn gecentraliseerd in het hypermoderne nieuwe pand.

Dat de nieuwbouw naast het OCMW en AZ St-Jan ligt is ook een groot voordeel, want de centra willen nauwer gaan samenwerken. “De uitdagingen op vlak van welzijn kunnen we beter met alle partners samen aanpakken. De OCMW’s zijn een belangrijke partner voor het CAW. Fysieke nabijheid zal de samenwerking alleen bevorderen,” zegt algemeen directeur Eric Claes.

De werken aan het nieuwe gebouw hebben 22 maanden gebouwd. Het is grotendeels gesubsidieerd door de hogere overheid en kostte ruim 20 miljoen euro.