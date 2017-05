CD&V alleen naar de kiezer in Wielsbeke in 2018

In 2006 en 2012 trok CD&V in Wielsbeke nog in kartel met N-VA naar de kiezer. Die samenwerking haalde in 2012 een meerderheid met 12 van de 21 zetels. Een succesformule zou je denken, maar bij de nieuwe onderhandelingen konden de verwachtingen van beide partijen niet in een gezamenlijke lijst gepast worden. Daarom beslist CD&V nu om alleen naar de kiezer te trekken. Huidig burgemeester Jan Stevens trekt de lijst.