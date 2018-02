CD&V Brugge: "De fauw voor 6 jaar, Demon logische opvolger"

De CD&V leek zichzelf wel in de voet te schieten in Brugge. Nadat eerst een afspraak 'zwart op wit' gemaakt was dat Dirk De fauw als lijsttrekker kandidaat-burgemeester was voor vier jaar om daarna de fakkel door te geven aan Franky Demon, eiste De fauw afgelopen weekend duidelijk het kopmanschap op voor de volle zes jaar. Dit alles - uiteraard - in de veronderstelling dat CD&V de volgende burgemeester mag leveren na de verkiezingen in oktober. Gekibbel dus, maar de partij hoopt de plooien nu glad te strijken.

Welke afspraak is er nu?

Dat verduidelijk CD&V Brugge maandagavond op een persmoment. CD&V hoopt de grootste partij te worden in Brugge, en de burgemeester te leveren. Spreken over mandaten is nu niet aan de orde, klinkt het. En ook: " De fauw en Demon hebben duidelijk afgesproken, in afspraak met de leiding van de partij, om niet dezelfde fout te maken als in 2012, met name een kopman die stopt op het moment van de verkiezingen. Dus liever eerder stoppen of later stoppen. Er werden meerdere scenario's besproken en uitgewisseld. Een 4/2 verdeling leek ons een goede regeling. In onderling overleg zetten wij ons gezamenlijk achter de duidelijke stelling dat Dirk De fauw voor de volle zes jaar gaat . Het is echter duidelijk dat Franky Demon een belangrijke rol zal spelen in Brugge en dat hij volgens Dirk De fauw zijn logische opvolger zou zijn. Daarnaast moet Franky verder en ook na de verkiezingen van 2019 de Brugse belangen verdedigen in Brussel."

