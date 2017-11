CD&V-burgemeesters willen actie tegen sluipverkeer

Een tiental burgemeesters, onder meer die van Wevelgem, is het vele sluipverkeer in hun gemeentes meer dan beu.

Ze wijzen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) met de vinger, schrijft donderdag De Morgen, dat een open brief publiceert van verschillende CD&V-burgemeesters.

In de open brief schrijven de burgemeesters dat er dringend nood is aan actie om het sluipverkeer een halt toe te roepen. Ze hekelen onder meer het uitblijven van een vrachtroutenetwerk, een plan waarin veilige voorkeursroutes voor vrachtverkeer worden vastgelegd.

Wevelgem

Burgemeester Jan Seynhaeve wil samen met de minister nadenken over een oplossing voor het zware verkeer op de N8 die tijdens de spits telkens vastloopt. "Ik denk dat de bevolking dit terecht beu is. Dat we dat allemaal beu zijn. Er zijn al heel wat inspanningen gebeurd. Er is een verbod op vrachtverkeer boven 7,5 ton om door onze gemeenten te rijden maar in de praktijk wordt dat niet altijd nageleefd."