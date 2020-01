CD&V Damme klonk op het nieuwe jaar met een druk bijgewoonde receptie in het gemeentehuis.

Het was drummen op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Damme. Dat mag niet verbazen, want de partij heeft er een grand-cru jaar opzitten. Burgemeester van Damme en CD&V-voorzitter Joachim Coens was één van de blikvangers. Als informateur moet hij ook proberen om politiek België te verzoenen.

Eregast op de nieuwjaarsreceptie was uitgeweken Dammenaar Benjamin Dalle minister van Jeugd, media en Brussel