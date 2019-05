CD&V houdt stand in kanton Torhout, ondanks verlies

In het kanton Torhout is de CD&V de afgetekende winnaar van de verkiezingen.

Ondanks het verlies van meer dan 3 procent. Hoewel Vlaams Belang ook daar behoorlijk wat stemmen heeft binnengehaald blijft de CD&V de sterkste partij. En dat zowel op Vlaams als op federaal vlak. (Lees verder onder de afbeelding)

Lijsttrekker Hilde Crevits, die kandidaat-minister-president was, is als stemmenkampioen ook zeker van een zitje in het Vlaamse Parlement. Het minister-presidentschap is weliswaar niet langer realistisch gezien de globale uitslag van haar partij. (Lees verder onder de afbeelding)

Lees ook:

Crevits: "droom om minister-president te worden opbergen"