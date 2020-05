CD&V Kortrijk: "Niets op papier over trambus in Kortrijk

CD&V Kortrijk is verbaasd dat het investeringsplnan in het trambus-project in Kortrijk wordt afgevoerd. Een doorbraak werd groots aangekondigd, maar nu blijkt er zelfs niets op papier te staan, luidt het.

“Het is verbijsterend om vast te stellen dat er over een project van 16 miljoen euro geen formele documenten bestaan over de deelname van de belangrijkste speler, namelijk De Lijn”, aldus een verbouwereerde Hannelore Vanhoenacker, fractieleidster CD&V Kortrijk. “Men mag toch verwachten dat er over zo’n project, die een enorme impact heeft, niet alleen op de buurt en de plaatselijke handelaars, maar bij uitbreiding op heel Kortrijk, op z’n minst een degelijk dossier bestaat.

Wat met voorbereidende studiewerken?

“Bovendien stellen we ons vragen wat er nu gebeurt met het budget van de voorbereidende studiewerken voor het tracé van de trambus, die tegen de zin van de oppositie eerder dit jaar al door de gemeenteraad geduwd werden. Wat gebeurt er met de 650.000 euro die Stad Kortrijk hiervoor toegezegd had? Zijn deze al uitgegeven, of kan alles alsnog gerecupereerd worden?”, vraagt Hannelore Vanhoenacker zich af. “Aangezien we de ontsluiting van Hoog-Kortrijk uiteraard heel belangrijk vinden, is het ons voorstel om die 650.000 euro dan te besteden aan verder onderzoek naar het tracé langs de site Van Marcke.”

