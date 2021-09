CD&V Kortrijk: "Stad moet toegeven dat ze er slecht voor staat"

Volgens CD&V kan Kortrijk voorlopig beter geen passantenhaven aanleggen, één van de geplande investeringen. "De stadscoalitie had de ambitie om 292 miljoen te investeren, op vandaag had dat al 82 miljoen moeten zijn, maar we hebben slechts 28 miljoen geïnvesteerd. Dat wil zeggen dat we de komende jaren nog nog 50 miljoen moeten inhalen plus de 210 miljoen die nog gepland stond. Dat lukt niet," zegt Benjamin Vandorpe van de CD&V-oppositie.

"We hebben nu al één van de hoogste schuldgraden, tweemaal zoveel als de rest in Vlaanderen, de hoogste ook van alle West-Vlaamse centrumsteden. Dus het geld is er gewoonweg niet." Naast de afwerking van het Begijnhof zijn de andere realisaties volgens CD&V op één hand te tellen.

"Niets aan de hand"

Volgens schepen van financiën Kelly Detavernier is er geen probleem. "Dat er niet voldoende middelen zouden zijn om die investeringen te financiëren klopt uiteraard niet. Het is wel zo dat we uiteraard ook door de coronacrisis een vertraging kennen in onze investeringen."

Projecten herlanceren

"Het is ook zo dat het in een begin van een legislatuur altijd iets trager gaat om dingen op gang te trekken. Een aantal plannen en projecten moeten gefinetuned worden. We merken ook dat er in de gunningen hier en daar vertragingen zitten omdat er niet op is ingediend en dan moet je die herlanceren.

Vanavond komt de tussentijdse balans aan bod op de gemeenteraad.