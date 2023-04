CD&V Oostkamp wordt CD&V team 80 twintig

Al duurt het nog anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024, politieke partijen zijn er wel al mee bezig. Is Oostkamp bijvoorbeeld verandert de CD&V van burgemeester De Keyser zijn naam in CD&V team 80 twintig. Een verbreding met een lokale twist in de naam.

Het zijn tendensen die we ook in andere gemeenten, bij andere partijen, nog zullen zien opduiken de komende maanden. De 'nationale' naam wordt niet per se ten volle uitgespeeld bij gemeenteraadsverkiezingen.

CD&V team 80 twintig verwoordt het als volgt: "We beklemtonen zo dat we een lokale partij zijn die dagelijks bezig is met de belangen, noden en wensen van onze inwoners. We houden er aan om onze 'familienaam' CD&V te bewaren. We onderschrijven zo de waarden van onze moederpartij waarmee we bovenlokaal verbonden blijven. We schrijven onze postnummers in cijfers en letters om aan te tonen dat we niet voor voor de ene of de andere groep beleid voeren."