CD&V Roeselare organiseert toekomstateliers

De CD&V van Roeselare laat de inwoners inhoudelijk nadenken over de toekomst van de stad.

Daarom zal de partij zes toekomstateliers organiseren onder de noemer ‘jij maakt Roeselare’. Telkens wordt een inleiding verzorgd door een externe spreker, waarna er ruimte is voor gesprek met alle aanwezigen. Alle verzamelde input legt de CD&V tijdens een slot-atelier eind 2017 samen. Die voorstellen, waarover dan finaal gestemd zal worden, zullen worden opgenomen in het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Voor het bijwonen van de ateliers zullen mensen persoonlijk aangeschreven worden. Er zijn ook advertenties en er kan digitaal mee gedebatteerd worden via de hashtag #jijmaaktRoeselare.