CD&V tackelt burgemeester in zaak korpschef

De Kortrijkse CD&V is tevreden met het vertrek van korpschef Rino Defoor van de politiezone Vlas, maar wijst tegelijkertijd met de vinger naar burgemeester Vincent Van Quickenborne. “De burgemeester had veel vroeger moeten ingrijpen."

Korpschef Rino Defoor van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) is gisteren opgestapt. Dat deed hij op eigen initiatief, maar meteen werd duidelijk dat er al langer problemen waren. CD&V reageert opgelucht op het vertrek. “Op het vlak van de organisatie en het human resources beleid zijn heel wat klachten geformuleerd. Een recent incident heeft de situatie op scherp gesteld. Zijn positie was inderdaad onhoudbaar geworden.”

Volgens de CD&V had het allemaal vermeden kunnen worden, mocht burgemeester en ook voorzitter van de politiezone, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), vroeger ingegrepen hebben. “Hij had veel vroeger intens moeten overleggen met zijn Korps en aandacht besteden aan de herhaalde signalen . Hij is onvoldoende aanwezig en te weinig persoonlijk betrokken geweest waardoor de situatie is verziekt.”