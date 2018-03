CD&V Wevelgem maakt volledige lijst bekend

Burgemeester Jan Seynhaeve trekt de lijst, gevolgd door alle schepenen. Schepen Bernard Galle duwt. Maar er is ook plaats voor veel vers bloed met 13 nieuwe kandidaten. Van de nieuwe kandidaten raakte eerder al bekend dat Jo Libeer engagement wil opnemen voor Wevelgem. Maar er zijn nog meer bekende namen, zoals Nele Verweirder, uitbaatster van café Den Osse in Gullegem. Of Jessica Corty, adjunct-directrice van het Sint-Aloysiuscollege Menen.

De ambitie is om het iets beter te doen dan de 49% van de stemmen die CD&V bij de vorige verkiezingen behaalde.

