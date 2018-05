CD&V Kuurne heeft z’n lijst voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

CD&V wil de komende weken met de inwoners van Kuurne in bed duiken en dat mag je zelf letterlijk nemen. De 23 kandidaten willen weten wat er leeft onder de noemer ‘'Waar ligt Kuurne wakker van?'. Burgemeester Françis Benoit wil met zijn ploeg inzetten op een groener Kuurne met oog voor fietsers en veiligheid in het algemeen. Ook Vlaams vice-minister-president Crevits was aanwezig tijdens de voorstelling.



