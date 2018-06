CD&V wil getijdenbad in Zeebrugge

Schepen Franky Demon en gemeenteraadslid Pieter Marechal willen het toerisme in Zeebrugge een duw in de rug geven en denken daarbij aan een getijdenbad op het strand.

"De afstand tussen de dijk en het water is in Zeebrugge nogal groot. Dat zorgt ervoor dat wie een plons wil nemen in het zeewater eerst een wandeling moet maken. Toch zijn er manieren om het water dichter bij de badgasten te brengen", zeggen ze. Daarom pleiten ze voor de realisatie van een getijdenbad. Het bad is een soort zwembad dat gevuld wordt tijdens hoogwater. Een muur zorgt ervoor dat het zeewater in het bad blijft wanneer de zee zich terugtrekt. Zo wordt meteen ook de afstand van dijk tot laagwater verkleind voor de badgasten.

"Een getijdenbad zorgt voor een veilige omgeving waar bezoekers, kinderen en volwassenen, kunnen zwemmen in zeewater. En dat ook wanneer het eb is en de zee zich op grote afstand van de dijk bevindt. Een extra troef voor onze badplaats dus", aldus Demon, die de mosterd ging halen in onder meer het Britse Plymouth en het Franse Saint-Malo. "Voorbeelden in het buitenland tonen het succes van dergelijke getijdenbaden aan. We zouden de eerste badplaats aan onze Vlaamse kust zijn die een getijdenbad heeft. Voor Zeebrugge zou dit dus een enorme boost voor het toerisme kunnen betekenen", aldus Marechal.

Verder onderzoek is nog nodig, maar de twee willen het punt alvast meenemen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.