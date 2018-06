CD&V wil MUG-helikopter operationeel houden

CD&V West-Vlaanderen zet zich in om de MUG-helikopter operationeel te houden. De christen-democraten engageren zich om jaarlijks 300.000 euro in te zamelen op voorwaarde dat de minister van Volksgezondheid Maggie De Block eenzelfde bedrag investeert.

De MUG-helikopter heeft jaarlijks zo’n 600.000 euro nodig om operationeel te blijven. Tot nu investeerde de overheid maar 62.500 euro in de vzw. Dat is ruim onvoldoende en daarom wil CD&V West-Vlaanderen het op een akkoordje gooien met Maggie De Block. De partij vraagt om 300.000 euro te investeren in de helikopter, dat is evenveel als een MUG-dienst op de weg. Als ze dat doet, dan zal CD&V zich engageren om de andere 300.000 bijeen te rapen.

De provincie West-Vlaanderen investeert zelf al 110.000 euro in de MUG-helikopter. 49 van de 64 West-Vlaamse gemeentes dragen al bij. De MUG-helikopter doet jaarlijks zo’n 700 interventies. Bij snelle interventies via de lucht worden gemiddeld 40 mensenlevens gered.