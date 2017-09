CD&V wil niet dat Parko ondergrondse winkelparking huurt

In Kortrijk vraagt oppostiepartij CD&V aan Parko, het parkeerbedrijf van de stad, om de parkeergarage onder het winkelcentrum K in Kortrijk niet te huren.

De grootste oppositiepartij wijst erop dat Parko al heel wat schulden heeft en zich met de verlieslatende parking onder het winkelcentrum in nesten werkt. Morgen beslist de raad van bestuur van Parko over de uitbating van de parkeergarage onder K in Kortrijk. CD&V roept op om het contract om de parking voor 15 jaar te huren niet te tekenen. Straks moet het parkeerbedrijf immers nog grote investeringen doen aan het station en aan het museum Texture. Volgens CD&V zullen de parkeerkosten de hoogte in gaan, want het stadsbestuur wil geen verlieslatende parking meer onder K.