CD&V ziet oplossing voor overvolle bussen

Die zitten vaak te vol en ouders en vakbonden klagen ook enkele CD&V parlementsleden de situatie aan. Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge wil samen met enkele collega's uit de commissie mobiliteit dat er een app komt waardoor reizigers kunnen inschatten hoe druk het is op de bus of tram. Verder wil ze het probleem aanpakken door een reservatiesysteem in te voeren en autocarbedrijven in te zetten op lijnen waar meer reizigers zijn dan er capaciteit is.

Vragende partij

“Bij veel autocarbedrijven staan de bussen stil omdat (school)reizen niet door kunnen gaan, waarom zetten we deze niet in om het traject naar school veiliger te maken?” stelt ze. "Bovendien zijn ook heel wat autocarbedrijven, die grote omzetverliezen lijden sinds de start van de crisis, zelf vragende partij om mee ingezet te worden,” geeft Loes Vandromme mee. “Het is goed dat we de schoolpoorten opnieuw maximaal open zetten voor alle leerlingen, maar we moeten dan ook alle randvoorwaarden realiseren. De organisatie van veilig en vlot openbaar vervoer van en naar school is daarbij heel cruciaal. Het is in elk geval goed dat bussen regelmatig ontsmet zullen worden en dat waar mogelijk de chauffeurs de bussen ook extra zullen verluchten. Maar we mogen de problemen die zich stellen niet negeren” besluit Vandromme.

