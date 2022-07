CEBEO test eerste elektrische vrachtwagen uit

"Dagelijks hebben we meer dan 50 eigen voertuigen op de weg om materiaal te leveren bij onze klanten of in onze fililialen. Eén zo'n voertuig stoot ongeveer 20 ton CO2 uit", zegt Lieselot Viaene van CEBEO.

Vrachtschema aanpassen

Het bedrijf wil met de elektrische wagen uittesten om in de toekomst eventueel over te schakelen naar meerdere elektrische wagens.

Toch is dat niet vanzelfsprekend. De elektrische vrachtwagen heeft een laadvermogen van 8.500 kilogram, maar de maximum reikwijdte is om en bij de 200 kilometer. Daardoor moet het hele vrachtschema aangepast worden, want dat is net voldoende om leveringen uit te voeren bij klanten die niet al te ver uit elkaar liggen, bijvoorbeeld in Kortrijk.