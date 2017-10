Celstraf en schadevergoeding voor verwaarlozing schildpadden

Hij moet ook 100.000 euro schadevergoeding betalen. In september vorig jaar meldden huurders van de aangebouwde garageboxen dat er bij hun buur vreemde geluiden uit de garage kwamen. De garagebox had geen lichtinval, was bezaaid met verdord groen en stonk. Er lag een schildpad die al overleden was. In totaal huisden er 332 Moorse landschildpadden, een beschermde soort, in schrijnende omstandigheden in de garagebox. Ze waren mager, gedehydrateerd en geïnfecteerd met spoelworm.

SOS Reptiel

De dieren werden overgebracht naar vzw SOS Reptiel in Zuienkerke. Het opvangcentrum liet extra verblijven bouwen, bracht de dieren naar de UGent voor onderzoek en diende ze medicatie toe. Die kosten vorderen ze terug op de beklaagde. Ook de Belgische staat vroeg een schadevergoeding. Alle 332 schildpadden zijn, ondanks de inspanningen van het opvangcentrum, helaas overleden. De dertiger krijgt nu negen maanden effectief. De auto waarin de man die

dieren binnengesmokkeld werden, wordt verbeurd verklaard. Aan de vzw SOS Reptiel moet hij ruim 85.000 euro schadevergoeding betalen. De staat krijgt bijna 15.000 euro. Zijn advocate liet weten dat de man beroep zal aantekenen tegen het vonnis.

