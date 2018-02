Celstraf met uitstel voor Alex uit Temptation Island

In maart vorig jaar schopte hij twee ribben kapot van een man. Die nacht was de Nederlander aanwezig op een afterworkparty in café Chiqon in Roeselare. Samen met drie andere deelnemers aan Temptation Island gaf hij er een acte de présence. Omstreeks 2.30 uur 's ochtends liet een van de aanwezigen vallen dat hij honger had.

De Nederlander had ook wel zin in een hap en de twee gingen samen op zoek naar pita. Maar omdat alle pitazaken gesloten waren, kreeg hij het op de zenuwen. Hij wilde zelf rijden en vroeg de autosleutels van zijn 25-jarig slachtoffer. Toen die zijn sleutels weigerde af te geven werd hij tegen de grond geduwd en kreeg hij enkele schoppen. Hij kon wegkruipen, maar hield twee gebroken ribben over aan het voorval.

