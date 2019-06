Celstraf voor brandstichting bijgebouw kasteel

De Brugse strafrechter heeft een 64-jarige Bruggeling veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf voor brandstichting in een bijgebouw van het kasteel Ryckevelde in Sijsele.

Zijn kompaan van 54 jaar kreeg 18 maanden cel. In april vorig jaar trok het duo naar de woning van het slachtoffer. Tijdens een schermutseling kreeg de dertiger rake klappen te verwerken. Uiteindelijk kon hij vluchten en naar het huis van de buren rennen. Even later bleek de bovenverdieping van het bijgebouw van het kasteel in lichterlaaie te staan. De beklaagden werden in de buurt aangetroffen en bleken in het bezit van de bankkaarten van het slachtoffer.

De zestiger bekende de klappen en de diefstal, maar ontkent de brandstichting met klem. Meester Koen Van Zandweghe merkte op dat het slachtoffer zelf mogelijk achter de brand kan zitten. "Aan de buren zei hij direct dat ze de boel in de fik gaan steken. Dat is zeer vreemd, want dat kon hij niet weten." Ook Francesco B. vroeg tevergeefs de vrijspraak voor brandstichting. De man had een aansteker op zak, maar dat volstaat volgens de verdediging niet als bewijs.

Lees ook: