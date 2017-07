De 24-jarige Fransman die in mei een fietser van 17 aanreed in Dikkebus en daarna vluchtmisdrijf pleegde is door de rechter veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

Hij moet ook een boete betalen van 500 euro. De aanrijding gebeurde op het kruispunt van de Oude Bellestraat en de Hallebaststraat. De fietser raakte daarbij zwaargewond. Het voertuig en de bestuurder werden later teruggevonden in Komen. De Franse twintiger had geen rijbewijs of geldige verzekering voor zijn wagen.