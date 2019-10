Celstraf voor moeder die kind (4) mishandelt

De moeder van een meisje van 4 jaar is veroordeeld tot 30 maanden cel voor kindermishandeling. De vader van het kind is vrijgesproken.

De feiten dateren van ruim een jaar geleden. Toen bracht de vader het kindje binnen in het AZ Sint-Lucas in Brugge met een dijbeenbreuk.

‘Mama niet lief’

De ouders van het kind dat toen net geen drie jaar was, zeiden destijds dat hun dochter met haar beentje tussen de spijlers van het bed vast was komen te zitten. Uit onderzoek bleek dat dat onmogelijk de oorzaak kon zijn van de breuk. In het ziekenhuis had het kindje ook gezegd ‘mama beentje pijn’, ‘mama niet lief’ en ‘mama slaan’.

Intrafamiliaal geweld en drugs

Vanmorgen is de moeder, een vrouw van 33 uit Blankenberge, veroordeeld tot 30 maanden cel voor opzettelijke slagen en verwondingen door een ouder aan een minderjarig kind. De vrouw had al een aanzienlijk strafregister. Ze was al veroordeeld voor onder meer een verkeersmisdrijf, diefstal, misbruik van vertrouwen en verdovende middelen. Het koppel stond bekend bij de politie voor drugsfeiten en intrafamiliaal geweld.

De vader van het kind, een man uit Brugge die niet meer samen is met de moeder, is vrijgesproken. Na de feiten werden het meisje en haar zusje geplaatst. Het meisje moest bijna 2 maanden in het ziekenhuis verblijven en er volgde een lange revalidatie maar ondertussen is ze helemaal hersteld.