Celstraf voor vrouw die eigen woning in brand stak

Een 30-jarige vrouw uit Izegem is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan 15 maanden effectief, voor het in brand steken van haar eigen woning.

K.D. stond vorige week terecht voor het in brand steken van haar eigen woning op 15 november 2017. De brandweer was snel ter plaatse en kon de vrouw en haar baby'tje van drie maanden naar buiten brengen. Volgens de branddeskundige was de wasmand in brand gestoken. Een tegenexpertise gaf aan dat een smeulende sigaret aan de oorsprong van de brand lag. De vrouw ontkende dan ook alle feiten.

Maar de rechtbank volgde haar niet en achtte de feiten bewezen. Volgens de rechtbank waren er afdoende argumenten die erop wezen dat de vrouw zelf de brand ontstak. Zo waren er relationele problemen, kampt de vrouw met een drugsverslaving en liet de vrouw de politie aan de deur staan op het moment van de feiten. De vrouw zei ook dat ze sliep en dat ze wakker was geworden van de rook, wat volgens de rechtbank niet kan, aangezien het vuur boven ontstond en zij beneden sliep.

K.D. kreeg drie jaar cel, waarvan 15 maanden effectief en met de nodige probatievoorwaarden. Wellicht gaat de vrouw, die verder werd aangehouden, in beroep.