Celstraffen tot tien jaar voor stelende bende

Op de correctionele rechtbank van Kortrijk is uitspraak gedaan over 22 leden van een zigeunerbende die vervolgd word voor een vijftigtal inbraken, vooral in West- en Oost-Vlaanderen.

Twee beklaagden zijn vrijgesproken, de andere krijgen één tot tien jaar gevangenisstraf.

De bende werd vervolgd voor een vijftigtal feiten, waaronder enkele ramkraken. Ze pleegden die met wagens die gestolen werden in Frankrijk. Er waren ook minderjarigen bij de bende betrokken. De 22 beklaagden woonden allemaal in zigeunerkampen in Rijsel. Van daaruit vertrokken ze in groepen op rooftocht.

De vermeende bendeleider krijgt met tien jaar cel de zwaarste straf. Hij wordt veroordeeld voor meer dan dertig feiten, waaronder enkele ramkraken en drieste overvallen. Nadat hij werd opgepakt, ging de bende verder met de inbraken. De broer van de bendeleider nam zijn rol over. Hij krijgt een effectieve celstraf van negen jaar.