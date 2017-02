Celstraffen voor daders gewapende overval

Ze hadden alarmpistolen bij en sloegen zonder buit op de vlucht door het gegil en klappen van de slachtoffers. Het trio krijgt tot 30 maanden celstraf.

Drugs

In augustus vorig jaar belde K.V. (32) aan bij een koppel dat hij kende. Met het smoesje dat hij zijn gsm eerder die dag in hun woning vergeten was, kon hij het huis binnenkomen. Twee kompanen, J.J. (38) en K.R. (44), stormden daarop mee binnen, elk gewapend met een alarmpistool. K.V. zette zich in de zetel en hield zich voor de rest afzijdig. J. en V. werden afgeschrikt door het gegil van de vrouw en sloegen op de vlucht. De andere dader kreeg een klap met een kandelaar van de man en volgde zijn mededaders. Omdat ze zonder buit op de vlucht sloegen, werden de feiten geherkwalificeerd naar poging diefstal. De beklaagden beweren dat ze op zoek waren naar drugs, de slachtoffers houden vol dat het hen om geld te doen was.

J. krijgt twee jaar, waarvan enkel de reeds ondergane voorhechtenis effectief. Voor R. is een gevangenisstraf van 30 maanden, wel volledig effectief, uitgesproken. V., die enkel passief deelnam aan de overval, krijgt 15 maanden, waarvan de voorhechtenis effectief. In een ander dossier kreeg hij voor drie diefstallen nog eens zeven maanden met uitstel.