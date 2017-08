Celstraffen voor handtas- en portefeuilledieven

Verspreid over heel België gingen ze op parkings van supermarkten aan de haal met handtassen en portefeuilles. De dertigers maakten op die manier twaalf handtassen en acht portefeuilles buit. Met de gestolen bankkaarten probeerden ze meermaals geld af te halen, al leverde hen dat maar 1.500 euro op. De bende was ook verantwoordelijk voor inbraken in Waregem en Nijvel. De politie kon de handel en wandel van de Roemenen vooral door telefonie-onderzoek in kaart brengen. Hun Renault Laguna bleek zich tijdens de diefstallen ook vaak in de buurt te bevinden. Zij opereerden trouwens niet alleen in West-Vlaanderen, waar ze feiten pleegden in Oostkamp, Brugge, Koksijde, Middelkerke, Poperinge en Diksmuide. De Roemenen reisden het hele land af, want ze werden ook veroordeeld voor gelijkaardige diefstallen in Malmédy, Péruwelz, Schoten, Houthalen-Helchteren, Gent, Maldegem, Nijvel, Borgworm en Scherpenheuvel.