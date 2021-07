Celstraffen voor trio dat autistische jongeman overvalt in Izegem

Op de beklaagdenbank twee broers: ze beweren dat de derde kompaan het brein is van de overval. Die derde kende het slachtoffer, en zou de autistische jongen een lesje willen leren nadat hij hem een spelletje had uitgeleend. "Hij had niet voldoende lef om het zelf op te lossen, dus heeft hij er de broers bij gesleurd", zegt de advocaat van één van de broers. Maar de derde zegt dat het vooral een combinatie van alcohol en groepsdruk was die aan de basis van de overval lag.

Trio gestraft

De broer die de man vastbond, krijgt een celstraf van drie jaar, waarvan een jaar effectief. De andere broer krijgt een celstraf van twee jaar, waarvan alleen de voorhechtenis effectief. De derde beklaagde krijgt ook drie jaar cel, waarvan een jaar effectief. Alle drie kregen ze ook een contactverbod op expliciet verzoek van het slachtoffer.

