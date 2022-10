Centen gezocht voor restauratie authentiek Brits loopgravencomplex

In Ieper wordt de Yorkshire Trench en Dugout in ere hersteld. Het is het enige nog authentieke Britse loopgravencomplex met ondergrondse schuilkelders in de Westhoek.

Niet alleen de stad Ieper zet haar schouders onder het restauratieproject, ook de vrienden van het In Flanders Fields museum starten een crowdfundingcampagne. Het Britse loopgraaf is één van de blikvangers in een nieuw project van Toerisme Vlaanderen en Westtoer.

De Yorkshire Trench en Dugout-site, langs de Bargiestraat in Boezinge, is een loopgravencomplex met ondergrondse gangen, waar in WO I een pak Britse soldaten sneuvelde. De site is in heel slechte staat. Dimitry Soenen, schepen van musea Ieper: "We hebben twee dugout-ingangen. Die zijn aan het invallen. De loopgraven zelf, daar imploderen de muren. We hebben die gedempt met zand om erger te voorkomen."

Uniek en authentiek

Het In Flanders Fields Museum legt geld op tafel, en de vriendenkring start een crowdfunding om de loopgraven en schuilkelders in hun oude glorie te herstellen. Ze mikken op 10 000 euro. Gilbert Ossieur, Vrienden van het In Flanders Fields Museum: "Het is de enige site waar je nog authentieke loopgraven en een dugout kan zien. Het is van zeer groot belang als educatief element voor jongeren. We willen alles op alles zetten om het te herstellen. "

Er komen ook nieuwe infoborden. De opgeknapte loopgraven en schuilkelders worden een hotspot van het Landscape-project, waarbij Westtoer en Toerisme Vlaanderen de Westhoek als vredesregio wil promoten. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: "Een oorlog verwoest het landschap totaal, dat zien we ook in Oekraïne. Het landschap heeft zich na WO I hersteld, en dat herstel tonen we in 2023 en 2024, dit project is een voorbeeld van de locaties."

Deze site is begin de jaren 90 ontdekt door een landbouwer en opnieuw naar boven gehaald door de Diggers, een toenmalige groep van amateurarcheologen. Nu ligt de herdenkingsplek verscholen in een bedrijvenpark. Ook de Britten doen straks hun duit in het zakje, ook over het kanaal is een crowdfunding bezig voor dit project: daar is al 10.000 Britse Pond opgehaald.

