Centen voor vergroenen 20 speelplaatsen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir al via Natuur en Bos 20 speelplaatsen in West-Vlaanderen ontharden en vergroenen. Ze heeft daarvoor, voor heel Vlaanderen, bijna 9 miljoen euro vrijgemaakt.

“Een groene omgeving om in te ravotten, dat bulkt van de beestjes en de plantjes, is dit niet iets waar alle schoolgaande kinderen en hun natuurminnende ouders van dromen in plaats van een grijze harde betonvlakte?”, klinkt het bij Demir.

Het initiatief helpt heel wat schoolbesturen om hun investering door te zetten in uitdagende tijden. “Dat zijn dus 20 extra plekjes in West-Vlaanderen waar we onze omgeving klimaatrobuuster maken zodat water kan infiltreren en bomen en struiken als natuurlijke airco fungeren. Een win-win op vele vlakken en de grootste natuurinvestering ooit in speelplaatsen van scholen”, aldus Demir.

Onder meer het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut (of 'de Frères') in Brugge krijgt centen. Het is een grote school met 900 leerlingen, gelegen in de Brugse binnenstad, tussen het Simon Stevin- & Guido Gezelleplein en is meer dan veertig jaar ongewijzigd qua buitenomgeving. Met de opstart van een Masterplan (2021) en subsidies mikken ze op een groene corridor in de stad of een 'urban' groene meerwaardeplek voor leerlingen en bezoekers.