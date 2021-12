Center Parcs focust op buitenactiviteiten

Center Parcs, met in West-Vlaanderen een vestiging in De Haan, belooft voldoende andere activiteiten aan zijn gasten en zal die ook compenseren voor de gemiste binnenactiviteiten.

Vanaf zondag sluiten de niet-sportgerelateerde binnenactiviteiten in de Center Parcs parken, waaronder ook de zwembaden. De focus zal daarom meer op de activiteiten in buitenlucht liggen. "Alle activiteiten die we buiten aanbieden, mogen gelukkig blijven plaatsvinden, het Cycle Center, de High Adventure, minigolf, klimmen, boogschieten, laserbattle, kinderboerderij en andere.

Binnen blijven de sportfaciliteiten open zoals tennis, badminton,.. net als een aantal georganiseerde kinderactiviteiten", klinkt het. Ook restaurants mogen open blijven. "Hiermee kunnen we nog steeds een mooi verblijf aanbieden om samen een warme kerst en nieuwjaar te vieren", klinkt het. Center Parcs zal zijn gasten financieel compenseren voor het missen van de verschillende binnenactiviteiten.

Weinig mensen annuleren voorlopig, al is het afwachten wat het de komende weken zal brengen.