Centra voor deeltijds beroepsonderwijs voeren actie

Alle centra Leren en werken in Vlaanderen trekken aan de alarmbel nu dit type onderwijs moet inkantelen in het algemene systeem van duaal leren waarbij leerlingen les combineren met ervaring op de werkvloer. Het maatwerk kan zo niet meer voor de leerlingen die vaak schoolmoe zijn, zeggen de centra. Ook in Kortrijk, Brugge, Oostende, Roeselare, Nieuwpoort en Poperinge zijn dit soort centra, goed voor in totaal 1.600 leerlingen.

Minutenlang lieten de leerlingen van het centrum Leren en Werken in Kortrijk van zich horen. 430 leerlingen volgen hier deeltijds les en hebben daarnaast vaak ook een stage of een betaald contract. Maar dit type onderwijs moet inkantelen in het algemene systeem van duaal leren. En dat betekent dat het maatwerk dat bij deze leerlingen nodig is, wegvalt. Naast het maatwerk en het behoud van de tussentijdse kwalificaties is het ook een schreeuw om meer middelen, want sinds september moet het deeltijds secundair beroepsonderwijs voltijds voor zijn leerlingen zorgen.

Bij een eerdere vraag van parlementslid Loes Vandromme erkende de Minister van Onderwijs de bezorgdheid, dus dat is alvast hoopgevend, klinkt het.