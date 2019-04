De handelaars in het centrum van Blankenberge zijn niet te spreken over een nieuwe maatregel van het stadsbestuur om de straten twee maanden langer verkeersvrij te maken.

Volgens de burgemeester is dat nodig omdat er in de Weststraat grote werken aan de gang zijn en het gemotoriseerd verkeer daardoor in de buurt chaotisch en onveilig verloopt.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is het stadscentrum van Blankenberge sowieso vrij van auto’s. Weliswaar alleen na tien uur ’s ochtends, als leveranciers hun waren bij hun afnemers hebben afgeleverd. Maar dat autoverbod gaat nu dus al vanaf dit weekend in, tot ontevredenheid van de handelaars.