Centrum Deerlijk straks blauwe zone

De gemeente Deerlijk wil de blauwe zone invoeren in het centrum, om de parkeerdruk te verlagen. Nu is het vaak moeilijk om een plaatsje te vinden als je gaat winkelen.

"We stellen vast dat er een probleem is met langparkeerders, en daar willen we iets aan doen," zegt schepen Ann Accou. De centrumstraten worden daarom volledig blauwe zone. Langparkeerders kunnen terecht op de parkingsnet buiten het centrum, zoals achter het gemeentehuis. Bewoners krijgen een bewonerskaart. Er zou ook een twintigtal Shop&Goplaatsen komen. Daar mag je maximaal een half uur staan.

Werken randparkings niet?

In het verleden heeft Deerlijk extra parkings aangelegd, er kwam zelfs een parkeerroute. Heeft dat dan niet gewerkt? "Toch wel," zegt schepen Accou. "Maar we ondervinden dat koning auto er nog steeds is, en nog steeds meer bijkomt. Nu mag je overal parkeren zolang je wil, en daar gaan we iets aan doen.

Privéfirma controleert

Het plan is voorgesteld aan de inwoners. "Er waren heel wat vragen, maar ik durf te zeggen dat het plan positief onthaald is," zegt de mobiliteitsschepen. Inwoners kunnen nu tien dagen lang reacties en suggesties doen aan de gemeente. In april moet het plan al op de gemeenteraad komen.

Deerlijk wil een privéfirma inschakelen om het naleven van de nieuwe parkeerregels op te volgen.