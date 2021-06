Centrum Desselgem ziet er straks helemaal anders uit

De oude bouwen worden gesloopt en maken plaats voor 21 appartementen, ondergrondse parkeerplaatsen en handelsruimtes. Dat blijkt uit de eerste plannen die het stadsbestuur van Waregem en de Waregemse ontwikkelaar Groep Huyzentruyt vandaag aan de buurt bekend maakten.

Timing

In een eerste fase, die volgende maand start, zal aannemer Devagro de bestaande gebouwen afbreken en de site - goed voor een ruime 1.200 vierkante meter - klaarmaken voor de nieuwbouw. De ruwbouw zou van start gaan in november 2021, het volledige gebouw met handelsruimtes op de benedenverdieping, 21 appartementen en 32 ondergrondse parkeerplaatsen is dan wellicht klaar midden 2023.

Waregems schepen voor Woonbeleid Rik Soens kreeg de eer om de eerste spreekwoordelijke steen af te breken. (lees verder onder de foto)

Rik Soens:“Desselgem is en blijft een prachtig dorp op mensenmaat, waar mensen elkaar kennen, waar kinderen opgroeien en spelen. Onze visie als stadsbestuur is dat kwalitatieve en duurzame projecten onze dorpssfeer moeten versterken. Zo kunnen mensen opgegroeid in Desselgem hier tevreden blijven wonen zo kunnen jonge mensen zich hier vestigen en kunnen kinderen hier spelen en opgroeien. Het is bovendien prachtig om te zien dat de dorpskernvernieuwing gebeurt met een mooie knipoog naar het verleden.”