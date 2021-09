Centrum Moorsele wordt fietszone

“De fietsstraten hebben het comfort voor de fietsers al verhoogd,” zegt de gemeente. Die heeft de mensen in de buurt bevraagd over de huidige situatie, en daarna beslist om er een hele fietszone te voorzien.

Tweede fietszone

De fietszone in Moorsele is na die van Gullegem al de tweede in de gemeente, en ze blijft ook. “We moedigen hiermee onze inwoners ook aan om te voet of met de fiets naar de kernen te komen en de auto te laten staan,” zegt schepen van Mobiliteit Lobke Maes. “Dat is trouwens ook het opzet van de Week van de Mobiliteit.

Wevelgem neemt zondag trouwens ook deel aan de Autovrije Zondag.