Boulev’art trok gisteren opnieuw heel wat volk naar Nieuwpoort. Levende standbeelden, improvisatietheater, humor, iedereen vond er wel zijn gading. Met ook heel wat buitenlands geweld, was deze editie er opnieuw één om in te kaderen. De hele dag vormde de markt een wirwar van mensen die van de ene verwondering in de andere vielen.