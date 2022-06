Centrum Oostende is één grote fietszone

In Oostende moet er zo een einde komen aan koning auto die de fietser in het gedrang brengt. Björn Anseeuw, schepen van mobiliteit Oostende: "De maximum toegelaten snelheid in een fietszone is 30 kilometer per uur. Een automobilist mag een fietser niet inhalen én een fietser mag de volledige breedte van de weg gebruiken en ik nodig hen ook uit om dat te doen." (lees verder onder de foto)

De werkgroep Fietseling, die het in Oostende al jaren opneemt voor meer fietsveiligheid, heeft lang aangedrongen op de nieuwe maatregel. Nu zijn ze tevreden.Marc Horrix, Fietseling Oostende: "Wij pleiten daar al tien jaar voor zulke fietszones in het centrum. We zijn blij dat er nu zelfs drie zones zijn, maar we hebben daar toch wat geduld voor moeten uitoefenen."

De werkgroep benadrukt wel dat er nog veel communicatie nodig is. Zij merken dagelijks dat nog veel autobestuurders niet weten wat mag en niet mag in een fietserszone. De stad belooft ook sensibilisering en op termijn sancties.