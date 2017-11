Centrum Oostrozebeke wordt veiliger en groener

Nu snijdt een brede drukke weg het dorpscentrum middendoor. Koning auto is er baas en dat moet over enkele jaren anders met meer ruimte voor fietsers en voetgangers, en ook meer groen.

Vlak in het centrum van Oostrozebeke zijn er nu al werken op het kruispunt van de Hoog- en de Stationstraat. Er komt een verhoogd plateau om de snelheid van het drukke verkeer af te remmen. Alles past in het plan 2020 met een duidelijk doel. Karl De Clerck, burgemeester Oostrozebeke: “In eerste instantie willen we alles groener maken. We willen de rijweg versmallen. Nu is er een rijweg met twee vakken en een ongebruikt vak. We willen dat versmallen zodat mensen vlotter kunnen oversteken. Verder komen er ook veilige fietspaden en voetpaden zodat ook de trage weggebruiker zijn plaats vindt.”

De herinrichting moet ook zorgen voor meer gezelligheid en leefbaarheid, met het kerkplein met waterpartijen als ontmoetingsplaats. In de Hoogstraat komt er overigens over een afstand van enkele kilometer een zone 30 en is er nu al een voorrang van rechts. Enkele kruispunten en schoolbuurten worden ook veiliger gemaakt.

De gemeente investeert zelf ruim 2 miljoen euro in de herinrichting van het centrum.